Nye demonstrasjoner i Louisville

Rundt 100 demonstranter trosset både portforbud og politi i Louisville i Kentucky og protesterte for andre kveld på rad mot avgjørelsen i Breonna Taylor-saken.

Portforbudet trådte i kraft klokken 21 lokal tid, og demonstrantene samlet seg ved en kirke i sentrum, og opprørspoliti stengte av gatene i nærheten. Flere er pågrepet.

Trump stiller igjen spørsmål ved valggjennomføringen

USAs president Donald Trump sådde torsdag lokal tid ny tvil om valgresultatet i november vil være til stole på. Han gjentok også påstanden om at stemmegivning via posten legger til rette for valgfusk.

Det skjer dagen etter at han under en pressekonferanse i Det hvite hus nektet å forplikte seg til en fredelig maktoverdragelse om han taper valget.

Karnevalet i Rio utsatt på ubestemt tid

Rio de Janeiro har utsatt det årlige karnevalet i februar fordi Brasil fortsatt er hardt rammet av den globale koronapandemien.

Den fortsatte spredningen av koronaviruset i Brasil gjør det umulig å avholde det årlige karnevalet på en sikker måte, opplyser Jorge Castanheira, leder for sammenslutningen av Rios sambaskoler.

129 nye bekreftede koronatilfeller i Norge siste døgn

Ved midnatt natt til fredag var det registrert 13.405 koronasmittede her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 129 tilfeller siste døgn.

Økningen er litt høyere enn natt til torsdag, da det ble registrert 124 nye tilfeller. De siste sju dagene har økningen vært på 761 tilfeller, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Nesten 1 million (999.528) tester for koronavirus, var gjennomført i Norge fram til torsdag, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Ny opptur for Frp – Ap faller videre og Høyre er størst

Arbeiderpartiet går mest tilbake på Dagbladets septembermåling. Partiet faller 2,4 prosentpoeng til 22,4 prosent. Dermed er partiet mindre enn Høyre som får 22,7 prosents oppslutning, selv om Erna Solbergs parti faller 1,6 prosentpoeng.

Senterpartiet på 15,2 prosent og SV med 8,4 prosent er samlet større enn Arbeiderpartiet, både i prosent og mandater. Samtidig er både Rødt og MDG under sperregrensen.