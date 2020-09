Politiet advarer etter kraftig vindkast flere steder i landet

Politiet i Sør-Øst har fått flere meldinger om trær og greiner som skal ha blåst ut på E18 mellom Sandefjord og Porsgrunn torsdag ettermiddag.

Førere anmodes om å være ekstra aktsomme.

– Dette gjelder begge retninger. Hastigheten er redusert, men det er ikke meldt om ulykker, sier operasjonsleder Trond Egil Groth Sørøst politidistrikt til NTB.

Flygende trampoliner

Den kraftige vinden har ført til flere bekymringsmeldinger til politiet ved de gamle fylkesgrensene i Vestfold, og politiet ber folk passe ekstra godt på trampolinene sine.

– Vi har fått et par meldinger om trampliner på avveie, og vi ber folk feste og sikre store utegjenstander, sier Groth.

Også i Møre og Romsdal har brannvesenet gått ut på Twitter og bedt folk om å sikre alle løse gjenstander etter meldinger om kraftig vind med fart på opptil 30 meter i sekundet.

– Ta gjerne en ekstrem tamp i båten og, oppfordrer brannvesenet.

Gult farevarsel flere steder

Meteorologene oppmoder folk om å kjøre forsiktig på veiene etter å ha sendt ut gult farevarsel for både snø og vindkast i store deler av Sør-Norge.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for snø i sørlige fjellstrøk og Saltfjellet. Samtidig er det sendt ut et annet gult farevarsel for vindkast på 25–30 m/s i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Også fra natt til lørdag skriver meteorologene på Twitter at det er ventet vindkast på opptil 20 m/s i Innlandet og områdene rundt Oslofjorden.

– Varierende snømengde

Allerede i løpet av torsdag er det ventet snø på Saltfjellet i Nordland. Fram til torsdag kveld kan det komme opp mot fem centimeter snø som kan legge seg på veien.

– Snømengden vil nok variere, men det kan komme så mye som ti centimeter enkelte steder, forklarer statsmeteorolog Magnus Ovhed til NRK.