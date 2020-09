Nobelprispengene øker fra 9 til 10,5 millioner kroner

– Jobben som er blitt gjort de siste årene for å styrke Nobelstiftelsens økonomiske situasjon, har gjort det mulig å øke pengebeløpet, skriver stiftelsen i en pressemelding.

Pengebeløpet som følger med hver nobelpris, stiger med 1,1 millioner dollar, tilsvarende om lag 1,5 millioner kroner etter dagens kurs.

I 2008 ble beløpet redusert fra 10 millioner kroner til 8 millioner som følge av at stiftelsen lanserte et innsparingsprogram for å forbedre sin finansielle situasjon.