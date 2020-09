Tor Henning Dalen (39) døde under politiaksjon

Det var mandag ettermiddag at Tor Henning Dalen ble skutt og drept av politiet ved Bolkesjø turisthotell i Telemark. Spesialenheten for politisaker er rutinemessig koblet inn og etterforsker saken.

Politiet frigir navnet til 39-åringen etter samtale med pårørende.

– Vi ønsker å støtte Spesialenheten i deres etterforsking, og følger de reglene som gjelder i slike saker. Det er viktig at politiets maktbruk undergis en grundig ettergåelse, sier politistasjonssjef Helge Folserås ved Notodden politistasjon i en pressemelding.

Tidskritisk



Politiet rykket ut til adressen etter å ha blitt varslet om det som ble beskrevet som en trusselsituasjon. På bakgrunn av opplysningene ble det gitt ordre om bevæpning.

Politiet vurderte det som tidskritisk å få kontroll på mannen.

Under aksjonen løsnet en av tjenestepersonene flere skudd mot 39-åringen. Helsepersonell fra en ambulanse i umiddelbar nærhet iverksatte straks livreddende tiltak, men mannens liv sto ikke til å redde.

Politibetjenter siktet



To tjenestemenn har fått status som mistenkte i saken av Spesialenheten.

– Det er sjelden politiet bruker våpen i tjenesten, og det er veldig sjelden at det får en dødelig utgang. Vi prioriterer nå å legge til rette for Spesialenhetens etterforsking. Vi etterforsker også trusselhendelsen i forkant av hendelsen. Samtidig er det viktig å ivareta de pårørende og følge opp egne mannskaper etter de rutinene vi har, sier Folserås.

Han understreker at det per nå ikke foreligger informasjon som gir grunnlag for at tjenestepersonene skal tas ut av tjeneste.