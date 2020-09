Norsk språk mest vanlig når barn og unge følger nyheter

Nesten sju av ti barn mellom 9 og 18 år sier de leser, ser eller hører nyheter på norsk, viser undersøkelsen Barn og medier 2020 av Medietilsynet. Men andelen som oppdaterer seg på nyheter på norsk avtar betydelig med alder.

Norsk er også det vanligste språket å bruke i sosiale medier. 44 prosent av barna mellom 9 og 18 år som bruker sosiale medier, sier de bruker mest norsk. Mens det er mest vanlig med engelsk når man ser på YouTube, spiller spill, og ser på tv, film eller serier.

Flere jenter enn gutter som bruker YouTube, sier de bruker mest norsk når de ser på den nettbaserte kanalen. Kjønnsforskjellene gjelder alle aldre, men det er størst forskjell mellom jenter og gutter når barna er 11 til 12 år og 15 til 16 år.

Andelen som bruker mest norsk når de spiller, avtar med alder og er lavest blant de eldste (11 prosent). Det gjelder spesielt blant gutter.

Barn og unge i 51 skoler over hele landet har deltatt i årets undersøkelse. De har svart på undersøkelsen via et nettbasert spørreskjema i skoletimen. Alle fylkene er representert.