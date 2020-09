Distrikts-Norge henger etter på elbil

Det er store forskjeller i hvor stor andel el- og nullutslippsbiler utgjør av bilparken i de ulike fylkene, viser tall Venstre har hentet ut fra Statens vegvesen. Nå advarer Venstres Ola Elvestuen mot å svekke elbilfordelene før hele Norge er med, skriver Dagbladet.

Andelen er lavest lengst nord. I Finnmark er bare 1,4 prosent av bilene er nullutslippsbiler, deretter følger Troms med 3,7 prosent. I gamle Oppland fylke, rett nord for Oslo, er andelen elbiler på bare 4,3 prosent.

– Fossilbiler er fortsatt sterkt dominerende på norske veier. Vi er ikke i mål med å konvertere den norske bilparken, selv om nybilsalget av elbiler nå er over 50 prosent, sier Elvestuen.

I Norge totalt er andelen elbiler per 19. september i år på 11, 2 prosent.

Oslo topper med en elbilandel på 20,6 prosent, fulgt av Hordaland med 17,8 prosent og Akershus med 15,7.

– Det er først nå det er kommet modeller som passer over hele Norge. Dette er ikke tiden for å svekke elbilfordelene. Vi må ha sterk nok vilje til å beholde målene slik at også distriktene kan ta del av i dem sier Elvestuen.