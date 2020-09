Minoritetskvoten på journaliststudiet fylles ikke opp – nå kan kvoten forsvinne

Oslo Met har en minoritetskvote på journalistikkstudiet hvor 5 av de 70 studieplassene er reservert studenter med minoritetsbakgrunn. Kvoten er nå opp til revidering, skriver Universitas.

–⁠ Vi har slitt med å fylle kvoten, og da har det blitt diskutert å fjerne den, sier Anders Graver Knudsen, førstelektor i Journalistikk ved Oslo Met.

Knudsen tror det er for dårlig kommunisert at Journalistikk på Oslo Met har en minoritetskvote. Kadafi Zaman, som er krimjournalist i TV 2, sier bransjen er i endring.

–⁠ Jeg tror fortsatt at minoritetsungdom velger tradisjonelle og trygge profesjonsyrker som medisin fordi det gir en større trygghet enn journalistikk, men bransjen er i forandring, og det kommer stadig flere journalistiske forbilder som kan vise vei for minoritetsungdom sier Zaman til Universitas.

Zaman bekrefter at det er utfordringer som journalist med minoritetsbakgrunn, men han argumenterer likevel for at det er mange fordeler.

–⁠ Jeg har fått en tillit og tilgang til miljøer som andre journalister ikke har fått. Fordi jeg prater urdu og har flerkulturell kompetanse, sier han.