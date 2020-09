Ny forklaring i retten fra Bertheussen

Etter en dags pause fra å forklare seg for retten i den omfattende straffesaken mot henne, må Bertheussen torsdag innta vitneboksen på nytt. Retten skal da få høre om hendelsen den 11. februar da Bertheussen kom kjørende med lange tøyremser bak bilen etter å ha vært ute et ærend.

Fast i remsene var det flere plastflasker med Isklar-etikett som skal ha vært fylt med bensin. Det var daværende justisminister Tor Mikkel Waras livvakter som oppdaget tøyremsene da Bertheussen kom tilbake etter endt kjøretur om lag klokken 18.50 på kvelden.

En av livvaktene vil vitne i retten etter at Bertheussen har sagt sitt.

Som med de øvrige tiltalepunktene har Laila Anita Bertheussen nektet straffskyld også for dette punktet i tiltalen. Påtalemyndigheten mener at Bertheussen selv festet tøyremsene og flaskene til bilen.

Da samboer Tor Mikkel Wara forklarte seg for retten i forrige uke, sa han at det var hans ansvar å skaffe til veie drikkevarene som den lille familien på Røa konsumerte. Det var hans oppgave å bære tunge flasker med øl, vin og mineralvann hjem av hensyn til samboerens revmatisme. Wara avviste i retten at han noensinne hadde kjøpt flasker med Isklar.