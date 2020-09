Frp klatrer på ny meningsmåling

På Norstats septembergallup for Vårt Land , er Frp den klare vinneren med en fremgang på 3,6 prosentpoeng fra forrige måling. Samtidig får samtlige partier på venstresiden lavere oppslutning enn i august.

Høyre er fortsatt klart større enn Arbeiderpartiet med 25,3 prosent, til tross for en nedgang på 1,5 prosentpoeng. Ap faller nesten like mye: 1,4 prosentpoeng til 22,6 prosent. Dette er den dårligste noteringen for Ap siden oktober i fjor. Partiet ligger nå nesten 5 prosent under valgresultatet i 2017.

Samtidig er KrF tilbake over sperregrensen med en økning på 0,4 prosentpoeng til 4,1 prosent. MDG faller 0,7 prosentpoeng og nærmer seg sperregrensen med 4,2 prosent.

Regjeringspartiene og Frp får til sammen 78 mandater på denne målingen. Om Venstre, som får 3,2 prosent klarer å kare seg over sperregrensen, er ikke løpet kjørt for Solberg-regjeringen. Ap, SV og Sp får 81 mandater og er dermed avhengig av støtte fra MDGs åtte representanter for å danne flertall på Stortinget.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra augustmålingen i parentes):

Frp 13,3 (+3,6), Høyre 25,3 (-1,5), Venstre 3,2 (-), KrF 4,1 (+0,4), MDG 4,2 (-0,7), Sp 14,3 (+0,3), Ap 22,6 (-1,4), SV 7,8 (-0,1) og Rødt 3,4 (-0,8).

Målingen ble gjennomført fra 14. til 20. september med 948 respondenter. Feilmarginen er mellom 1 og 3,3 prosentpoeng og størst for de største partiene.