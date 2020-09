Ap-omkamp om iskanten til våren

Iskanten er det eneste punktet i klimaprogrammet hvor komiteen ikke er enig, skriver Dagbladet. Den definerer grensa for hvor langt nord i Barentshavet det skal være tillatt å bore etter olje og gass.

I spørsmålet om hvor grensa for iskanten skal gå, stiller 13 personer seg bak Aps gjeldende politikk. Et mindretall på fem vil trekke iskanten lenger sør. Det vil effektivt sette en stopper for petroleumsvirksomhet i et større område enn hva det er politisk flertall for i dag.

AUF-leder Ina Libak er del av mindretallet som står bak dissensen av klima- og miljøårsaker.

– Områdene rundt iskanten er så sårbare at vi må ta ekstra hensyn her. Dette er områder hvor vi er nødt til å la hensynet til miljøet og andre næringer gå foran utvinning av olje og gass, sier Libakk.

I sitt nye klimaprogram vil Arbeiderpartiet også øke CO2-avgiften kraftig og gjøre diesel og bensin dyrere, ifølge Dagbladet.