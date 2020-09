Kongsberg-satellitter skal overvåke global avskoging

Rammekontrakten er signert med Norges Internasjonale klima- og skoginitiativ (Kos) og gjelder for en fireårsperiode, opplyser Kongsberg Gruppen.

– Satellittbasert informasjon er avgjørende for miljøovervåking, siden global klimakontroll er avhengig av hurtig og nøyaktig satellittdata. Dette er et område av stor betydning ikke bare for KSAT, men for hele samfunnet. Derfor ser vi fram til å støtte dette viktige initiativet for å bekjempe avskogingen som skjer på verdensbasis, sier Rolf Skatteboe, administrerende direktør i Kongsberg Satellite Services (KSAT).

Partnere for KSAT er Airbus og Planet Inc. De skal levere historiske og månedlige oppdaterte mosaikker av utvalgte områder over hele verden.

Norges Internasjonale klima- og skoginitiativ er underlagt Klima- og miljødepartementet.

– Vi revolusjonerer verdens skogovervåking. Med nye høyoppløselige satellittbilder får vi bedre innsyn i hva som skjer i de tropiske landene slik at vi kan forbedre arbeidet med å redusere ødeleggelsen av verdens uvurderlige regnskoger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Det finnes satellittbilder som er så detaljerte at man kan se at ett enkelt tre har blitt hogget, men slike bilder er i dag svært dyre, og kun noen få private aktører har tilgang til dem, opplyser departementet. Nå vil regjeringen gjennom den norske regnskogsatsingen, NICFI, gjøre bildene tilgjengelige og gratis for alle.