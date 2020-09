Enighet i lønnsoppgjøret for avistrykkerier

Det opplyser Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i en pressemelding onsdag.

– Vi har hatt en god dialog under forhandlingene og er glade for å ha kommet i mål med en forhandlingsløsning. Ett av punktene det er blitt oppnådd enighet om, er å fjerne tariffbestemmelsen som innebar forbud mot bruk av hjemmekontor for visse grupper, sier MBLs forhandlingsleder, Kanwal Suleman.

I tråd med resultatet fra frontfagsoppgjøret blir det gitt et generelt tillegg på 50 øre per time. I tillegg gis det et justeringstillegg til lokal fordeling.

Oppgjøret sendes til uravstemning med frist 15. oktober.