Politiet avvikler oppholdsforbudet på Haramsøy

– Da entreprenøren klokken 19 onsdag avsluttet dagens arbeidsøkt, hadde ikke politiet registrert ett eneste brudd på oppholdsforbudet gjennom en hel måned, sier politimester Ingar Bøen i en pressemelding.

Politiet i Møre og Romsdal innførte i august et oppholdsforbud rundt vindkraftutbyggingen på Haramsøy, etter at motstandere av vindmølleparken gjennomførte aksjoner som hindret utbyggingen.

Ettersom forbudet har blitt respektert, sier politimesteren at han ikke ser noen grunn til å videre avgrense allmennheten retten til å bruke fjellet.

Samtidig er det viktig for politiet å understreke at de i tiden fremover ikke vil akseptere at anleggsarbeidet blir hindret.

– Og det gjelder anleggsarbeidet i vid forstand, for eksempel at det er fri ferdsel for anleggskjøretøy på vei til og fra anleggsområdet, sier Bøen.