Farevarsel oppgraderes: – Nærmere land enn vi ventet

Det er ventet sterk storm i Vesterålen onsdag kveld, med vindkast på 35 til 40 meter per sekund, opplyser Meteorologene på Twitter.

Allerede har det begynt å blåse kraftig i tilgrensende områder som Lofoten og Troms, ifølge Veitrafikksentralen nord. På Gimsøybrua i Nordland ble det registrert vindkast på 42 sekundmeter. Politiet stengte brua onsdag ettermiddag.

(Saken fortsetter under bildet)

Badestamp blåste av hengeren på Gimsøybrua i Norland. Den er nå stroppet fast i rekkverket. Foto: Statens Vegvesen / NTB

Til NRK advarer statsmeteorolog Eirik Samuelsen mot en sterkere storm enn tidligere antatt.

– Stormen kommer nærmere land enn det vi ventet, og det vil bli sterk storm med vindkast på mellom 35 og 40 meter i sekundet. Dette er heftigere enn stormen på mandag, sier statsmeteorolog Eirik Samuelsen ved Meteorologisk institutt.

Sterk storm ligger hakket under orkan. For at det skal være orkan må vindstyrken være på 32,6 sekundmeter. Ifølge Samuelsen er lavtrykket i ferd med å intensivere seg.

– Vi er noen timer unna det verste. Også i Troms blir det mye vind, sier Samuelsen, og peker på yttersida av Senja, sier Samuelsen.