Høie: – Jeg er bekymret for situasjonen i Oslo

– Jeg er bekymret for situasjonen i Oslo, sier Høie til NTB.

Han viser til at både Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut råd om tiltak som kan innføres lokalt for å slå ned coronautbrudd.

– Oslo har kommet med lokale tiltak, og jeg har forstått at de varsler at det kan bli mulig med enda strengere tiltak. Hvis de kommer med ytterligere tiltak, så vil de også få full støtte fra oss på det, sier Høie.

Bekymringen for Oslo deles av helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Men Oslo har et godt grep om situasjonen og jobber veldig aktivt med gode tiltak, sier Guldvog til NTB.

– Vi mener at det kan være grunn til å forsterke tiltakspakken ytterligere, og det vet jeg at Oslo kommune også vurderer, sier han.

Lokale tiltak

Mandag innførte byrådet i Oslo flere lokale tiltak for å slå ned smitten.

Private samlinger på mer enn ti personer er forbudt i to uker framover. Samtidig anbefales serveringssteder å registrere gjester, og byrådet anbefaler bruk av munnbind i alle situasjoner der det er trengsel.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har tro på at tiltakene skal virke.

– Vi har jo lært litt av Bergen, som har vært i en mye mer alvorlig smittesituasjon enn det Oslo har vært i de siste ukene, sier Steen til NTB.

Inntil videre har kommunen god kontroll, fastholder han.

– Men kontroll har du bare til du ikke har kontroll lenger.

Bare én bydel under rødt nivå

Fra tirsdag til onsdag økte antall smittede i Oslo med 55 personer. Det er det nest høyeste Oslo har registrert på en enkelt dag i løpet av de siste to ukene.

Bydel Vestre Aker er eneste bydel hvor smitten ligger under 20 per 100.000, grensa for såkalt rødt nivå.

I store deler av hovedstaden er smitten nå betydelig høyere. St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Stovner har alle over 100 smittede per 100.000.

Fortsatt er det flest smittetilfeller i aldersgruppen 20–29 år. Denne gruppen har dobbelt så høyt smittetall som neste gruppe, som er folk i 30-årene.

Det er registrert 21 smittetilfeller i aldersgruppen over 70 år.

Annerledes enn i vår

Hvis tiltakene må strammes ytterligere til, er det store spørsmålet hvor folk møtes uten at de klarer å holde én meters avstand. Og da er det fort utesteder, selskaper, arrangementer og kollektivtransport som kommer under lupen, forklarer Steen.

– Hvis vi ser at anbefalingene og påbudene ikke overholdes, så må vi sannsynligvis stramme til ytterligere. Hvis vi ser at virkemidlene ikke treffer, så må vi finne nye virkemidler, advarer han.

Han er likevel tydelig på at situasjonen nå ikke er sammenlignbar med situasjonen i vår.

I dag tester man langt flere, påpeker han.

– Vi har god kapasitet på testing i Oslo. Vi tester cirka 11.500 i uka, men vi har en kapasitet på 35.000.