SV frykter migrasjonsforslag ikke løser problemet med barn i teltleirer

– Problemet med forslaget er at dersom ikke nok land vil være med på å ta imot asylsøkere fra Hellas og Italia, så løser vi ingenting. Barna blir værende i teltleirene, med de samme katastrofale forholdene som i Moria. Det kan vi ikke akseptere, skriver Karin Andersen (SV) i en epost til NTB. Hun leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Forslaget til ny pakt går bort fra kravet om obligatorisk omfordeling og åpner for at EU-land i stedet kan bidra med hjelp til returer for å avlaste medlemsland under press.

Andersen sier SV har tre forventninger til en ny avtale:

– Det første er at vi faktisk får til en mer solidarisk ansvarsfordeling mellom land i Europa, og at Norge tar sitt ansvar for å hente flere hit. Nummer to er aldri mer Moria. Vi må få en slutt på teltleirene på de greske øyene og ikke akseptere forslag om økt bruk av internering i store, lukkede leirer. Sist, men ikke minst må vi sikre at de som søker asyl, får prøvd saken sin på en ordentlig måte.

Hun legger til at det ikke er tid til å vente på en EU-reform som kan ta lang tid eller havarere.

– Barna på de greske øyene trenger hjelp nå, dugnaden er i gang, og Norge må gjøre langt mer.