Fant spor etter printer som ikke er funnet

PST har gjennomført en detaljert etterforskning av brevene som i begynnelsen av februar ble sendt både til Tor Mikkel Wara og hans tiltalte samboer og til ekteparet Tybring-Gjedde.

Etterforskningen har avdekket at det på en av PC-ene i huset til Wara og Bertheussen var koblet til en helt konkret printer på samme tid som det også ble søkt opp og printet ut en artikkel om teaterstykket «Ways of Seeing» som sto på trykk i Morgenbladet 30. november 2018.

PST-etterforsker Martin Bøyum fortalte i Oslo tingrett onsdag at det var funnet spor av en printer av typen HP Envy 5020 som første gang var koblet til Bertheussens PC 29. januar i fjor. Printeren er aldri blitt funnet i boligen.

Første tilkobling skjedde klokka 10.20 på formiddagen. Litt over to timer senere ble printeren så koblet fra og ble siden aldri koblet til datamaskinen igjen. Av overvåkingsbilder fra eiendommen i Vækerøveien mener spesialetterforsker Erik Sandøy at Bertheussen lastet inn både emballasjen fra en slik printer og trolig at man også kan se selve skriveren stikke opp av en veske.

– Emballasjen framstår som identisk. Når det gjelder selve printeren, kan vi ikke bekrefte eller utelukke at den er identisk, sa Sandøy som la til at det likevel er mer sannsynlig at det er en HP-printer enn at det ikke er det.

PST har forsøkt å kartlegge hvor Bertheussen kjøpte printeren. I retten kom det fram at av alle solgte slike HP-printere i tiden rundt 24. januar 2019, var det kun én som ble solgt kontant.

Dette skjedde i en Clas Ohlson-butikk på Sandvika Storsenter. Kort tid etter ble et bankkort tilhørende Tor Mikkel Wara brukt i en matbutikk på samme senter.