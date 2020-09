Utenfor hjemmet til Ap-politiker Lundgård hadde noen i løpet av natten skrevet «JUDAS» på veien. Lundgård er bosatt nord i Ringsaker kommune i Innlandet.

Lundgård har vært tydelig på at hun mener det er for mange skoler i hennes del av kommunen, skriver NRK, som først omtalte saken.

Det har vært heftig debatt etter at rådmannen foreslo å legge ned fire skoler nord i kommunen. Arbeiderpartiet, som er det største partiet i kommunen, kan være tungen på vektskålen i få gjennom nedleggelsene av skolene.

– Jeg synes selvsagt ikke dette er greit. En debatt på sak er en ting, men dette er over grensa. Når sånt skjer jeg at flere kvier seg for å ytre seg, og det er ikke bra, sier Lundgård til ABC Nyheter.

Hun opplyser til ABC Nyheter at forholdet vil bli politianmeldt. Lundgård reagerer også på at Judas-stempelet rammer mannen og barna hennes.

13 mindre skoler har blitt lagt ned i Ringsaker kommune siden 2013, ifølge NRK.