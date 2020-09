Coronasmittede på Jæren tok hurtigbåt hjem

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger bekrefter hendelsesforløpet overfor Stavanger Aftenblad.

– Passasjerene det gjelder, gjorde alt riktig. De visste at de skulle være i karantene, hadde munnbind og holdt seg sammen i en gruppe, med god avstand til andre passasjerer og mannskap, sier hun.

Det er ikke nødvendig å sette de øvrige passasjerene på hurtigbåten i karantene, tilføyer hun.

Det var en gruppe på 40 pensjonister som var på tur med bussen. Til sammen er 31 av dem bekreftet smittet – de fleste er fra Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg.

– Sto i kø sammen

Alle ble testet da de kom tilbake til regionen mandag kveld, og flere av dem tok altså båten for å komme seg hjem etterpå. Dagen etter ble det bekreftet flere smittetilfeller.

– Jeg ble irritert da jeg hørte at det ble sagt at alle som hadde blitt testet, ble kjørt til sitt eget hjem uten bruk av drosje og offentlig transport. Det stemmer ikke, sier en kvinne som har kontaktet Stavanger Aftenblad.

Båtturen tar om lag 40 minutter.

– De har stått i kø sammen og har holdt i de samme rekkverkene i båten. At det ikke er fare for at dette sprer seg ut av gruppen som var på tur, stemmer ikke, mener hun.

Overholdt smittevernregler

Kommuneoverlege Hans Petter Torvik i Sandnes sier til NRK at busselskapet som organiserte turen, holdt seg til smittevernreglene.

Bussen hadde 55 plasser. I reisefølget satt par sammen og enslige alene. Torvik sier selskapet reagerte riktig da de ble gjort kjent med at det var smitte blant passasjerene, og at de umiddelbart kontaktet Stavanger kommune for testing.

– At de heiv seg rundt og fikk testet alle i bussen, uten at noen gikk av, gjorde at de mest sannsynlig forhindret et mye større utbrudd, sier kommuneoverlegen.

Turen startet tirsdag 15. september. Reisefølget har vært innom seks overnattingssteder på turen gjennom Østlandet, Dovre og Vestlandet.