Handlingsplan: Politiet skal registrere hatkriminalitet mot muslimer

Statsminister Erna Solberg (H) og kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) presenterte onsdag regjeringens handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Arbeidet ble satt i gang kort tid etter terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i august i fjor.

Handlingsplanen inneholder 18 tiltak med mål om bekjempe hatretorikk og hatkriminalitet.

– Dette er sakte arbeid. Men jeg tror handlingsplanen kan være med på å starte en bevegelse slik at dette landet skal romme alle, uavhengig av funksjonsnivå, etnisitet, opphav og religion, sier Raja til NTB.

Ønsker mer kunnskap



Handlingsplanen, som skal gjelde fra 2020 til 2023, går i hovedsak ut på tiltak for å fremme dialog og innhente mer kunnskap. Blant annet foreslår regjeringen følgende tiltak:

* Hatkriminalitet mot muslimer skal registreres i politiets straffesaksregister.

* En ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

* Utrede en veilederordning for innsikt om muslimsk identitet. Brobygging og demokratisk medborgerskap er nøkkelord, samt dialog med ungdom.

* Dialogmøter mellom politiet og muslimske trossamfunn nasjonalt og på distriktsnivå.

* Støtte til minne- og kunnskapssenter i regi av Stiftelsen 10. august. Utgangspunktet for formidlingsarbeidet er terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum i august i fjor.

Statistikk over hatkriminalitet

Lederen i Islamsk Råd, Abdirahman Diriye, er særlig glad for forslaget om at politiet skal registrere kriminalitet med hatmotiv mot muslimer.

– Det er viktig fordi dette er noe som ekstremt mange muslimer, både unge og voksne, opplever i hverdagen, sier Diriye til NTB.

Han sier det er viktig å få tall og statistikk, fordi arbeidet på feltet i dag mest er basert på antakelser.

– Det blir lettere å jobbe målrettet når vi får tall på omfanget, sier han.

Solberg: – Sian gjør Norge dårligere

Nylig kunngjorde Islamsk Råd Norge at brenning av Koranen ikke bør beskyttes av ytringsfriheten. Dette var et av rådets innspill til regjeringen i forbindelse med handlingsplanen, men fikk ikke gehør hos regjeringen.

– Ytringsfriheten omfatter også ytringer som fornærmer, sjokkerer eller støter. Det er ingen menneskerett å ikke bli krenket. Derfor skal islamkritikk forsvares, men ikke muslimhat, skriver Solberg en kronikk i Vårt Land onsdag.

Solberg har samtidig et klart budskap til organisasjonen Sian og andre som kommer med muslimfiendtlige ytringer:

– De bidrar til å gjøre Norge dårligere. De bidrar til å øke folks opplevelse av at de ikke er deltakere i det norske samfunnet, og det gir et dårligere grunnlag for de verdiene Norge bygger på. Sian bygger ned det Norge er glad i, sier Solberg.