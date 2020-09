Støre stiller til gjenvalg

Sjokkerende er det ikke.

Men nå har Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat kommet med sin tilbakemelding til nominasjonskomiteen i Oslo.

– Jeg har svart at jeg stiller meg til disposisjon for Oslo Arbeiderparti, sier Støre til NTB.

Det tas for gitt at han vil få 1. plass på listen. Men Støre selv er klar på at formalitetene skal følges til punkt og prikke.

– Jeg har snakket med nominasjonskomiteen leder, som jeg forstår ønsker å intervjue kandidatene. Så jeg legger til grunn at hvis jeg er kandidat, så må jeg til intervju, sier han.

Støre tronet øverst på Oslo Aps stortingsliste også i 2017. I 2013 sto han derimot på 3. plass bak daværende leder Jens Stoltenberg og nåværende nestleder Hadia Tajik.

Lenger ned på listen er det ventet at det vil bli kamp om de sikre plassene i år.

Nominasjonskomiteen ledes av Tone Tellevik Dahl, som var byråd i Oslo i årene 2015–2019.

Nominasjonsmøtet holdes 1. desember, og nominasjonskomiteen må være klar med sin innstilling senest 24. november.