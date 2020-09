Glittertinden målt til 2.452 meter

Dermed skiller det så lite at man på kart ikke lenger vil skille mellom toppens høyde med og uten is, melder NRK.

Siden 1931 har toppen sunket med 30 høydemeter.

– Vi får se hvor lenge kappa varer. Om vi får slike somre framover som vi hadde i 2018 og 2019, forsvinner den fort, sier Liss Marie Andreassen i NVE.

Galdhøpiggen er for øvrig stadig Norges høyeste fjell, 2.469 meter over havet, mens Skagatølstinden, med sine 2.405 meter over havet, er den tredje og siste toppen over 2.400 meter i Norge.