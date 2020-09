Født fri vil gi tilsvar på granskningsrapport 6. oktober

– Vi har igangsatt advokat, revisor og andre kompetente for å bistå oss i å belyse Født fris side av saken, skriver styreleder i stiftelsen, Jan Sverre Asker, i en pressemelding tirsdag.

Han sier at styret vil benytte seg av tilsvarsfristen 6. oktober.

– Derfor vil jeg ikke kommentere enkeltsaker før vårt tilsvar foreligger. Vi er ikke kjent med at det foreligger økonomiske misligheter i Født fri, og administrasjonen har styrets tillit, understreker Asker.

Granskningen ble utført av Ernst and Young (EY) og førte til at Kunnskapsdepartementet mandag kunngjorde at de trekker all støtte til stiftelsen.