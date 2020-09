Raja om Født fri: – Kunnskapsdepartementet følger opp prosessen videre

Stiftelsen fikk vedtatt støtte første gang i 2017, blant annet med sterk støtte fra Raja.

– Det er viktig å ikke bare støtte dem politisk og moralsk, men også med penger, sa Raja den gang.

Mandag kveld varslet derimot Kunnskapsdepartementet at de stanser støtten til stiftelsen etter en granskning av Ernst and Young gjennomført på oppdrag for Imdi.

– Det er Kunnskapsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som også følger opp prosessen videre nå. Øvrige spørsmål må derfor rettes dit, skriver han i en epost til NTB tirsdag.