Mann (42) nekter straffskyld for drap på foreldrene

Mannen har erkjent drapshandlingene på Kolltveit på Sotra utenfor Bergen 27. juni i fjor. Han ble pågrepet på åstedet etter å ha forklart at han hadde drept sine foreldre. Siri Helen Johannessen (66) og Per Arne Ormehaug (67) ble funnet drept med gjentatte knivstikk.

Tiltalte nektet straffskyld da rettssaken kom opp for Bergen tingrett tirsdag formiddag, ifølge Bergens Tidende.

Paranoid schizofreni

Rettspsykiaterne har konkludert med at mannen var psykotisk på gjerningstidspunktet, hvilket innebærer at han ikke har såkalt skyldevne og derfor ikke kan stilles strafferettslig til ansvar for dobbeltdrapet.

– Det vil bli lagt ned påstand om tvungent psykisk helsevern, sier statsadvokat Benedicte Hordnes, aktor i drapssaken, til BT.

Bare tre dager før dobbeltdrapet fant sted, hadde mannen, som har diagnosen paranoid schizofreni, etter eget ønske blitt skrevet ut etter å ha vært tvangsinnlagt på Sandviken sykehus i Bergen.

La ofrene i garasjen

Da politiet og ambulanse rykket ut til bolighuset på Sotra, fortalte 42-åringen først at foreldrene var ute på tur. Senere vedgikk han at han hadde drept dem og plassert dem i garasjen, framgikk det av aktors innledningsforedrag, ifølge Bergensavisen.

Politiet mener drapet skjedde klokken 2 om natten. Først langt ut på dagen – ved 18-tiden – ble det drepte ekteparet funnet.

– De ble funnet i garasjen. Tiltalte sa han hadde narkogjeld og problemer med internasjonal mafia, som han snart skulle melde seg for. Han sa også at han elsker sin mor og at det var et barmhjertighetsdrap, sa Hordnes ifølge BT