Fire hus evakuert etter jordras

Politiet melder om jordraset på Twitter.

– Jordras gått som følge av høy vannføring i et elveleie. Til sammen fire hus er evakuert, skriver de på Twitter.

– Et av husene er en omsorgsbolig. Alle beboerne er gjort rede for. Totalt hvor mange som er evakuert har jeg ikke oversikt over, sier operasjonsleder Rune Nilsen til VG.

Ingen personer skal ha kommet til skade. Det er foreløpig heller ikke meldt om materielle skader.