Schibsted-sjefen angrer på kritikken av VGs dekning av Nicolai Tangen

– Jeg har vært jævlig irritert på den Tangen-saken, det må jeg innrømme, sa Kristin Skogen Lund i et intervju med en NHH-student som ble publisert i Dagens Næringsliv fredag i forrige uke.

Skogen Lund er konsernsjef i Schibsted, som eier VG.

– Jeg kjenner jo Nicolai Tangen litt og var på dette famøse seminaret hans også i Philadelphia, og jeg synes det er helt vanvittig hva han er utsatt for og hva han har vært gjennom, sa hun.

I ettertid har Skogen Lund fått kritikk blant annet fra Jon Wessel-Aas, som er styreleder i Blommenholm Industrier som eier en firedel av Schibsted, og styremedlem i Stiftelsen Tinius, som kontrollerer Blommenholm Industrier.

Nå angrer Skogen Lund.

– I ettertid skulle jeg ønske jeg hadde formulert meg annerledes, skriver Skogen Lund i en epost til Journalisten , via Schibsteds kommunikasjonssjef Atle Lessum.

– Jeg har snakket både med redaktør i VG og tillitsvalgte i avishuset i etterkant og er trygg på at ingen føler at jeg har lagt et press på redaksjonene, eller er påvirket av uttalelsen. Den redaksjonelle uavhengigheten til Schibsteds aviser har vært og er absolutt, skriver hun.