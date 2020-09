Britiske puber må stenge tidligere

Fra torsdag av må puber, barer og andre serveringssteder i Storbritannia stenge dørene klokken 22.

Statsminister Boris Johnson kunngjorde de nye tiltakene etter at britiske helsemyndigheter mandag økte det nasjonale beredskapsnivået i kampen mot koronaviruset.

Trump: Ingen Tiktok-avtale uten «full kontroll»

Amerikanske selskaper må ha «full kontroll» over Tiktok, ellers blir det ingen avtale med Oracle og Walmart om kjøp av den populære appen, sier Donald Trump.

Så langt har teknologiselskapet Oracle og handelsgiganten Walmart blitt enige om å kjøpe 20 prosent av et nytt Tiktok-selskap, som skal skilles fra det kinesiske selskapet Bytedance, som eier Tiktok.

270 hvaler strandet i Australia

I alt 270 grindhvaler har strandet i en avsidesliggende bukt på Tasmania i Australia. Eksperter frykter at en tredel av dem allerede er døde, og når kjemper redningsmannskaper for å redde de med best mulighet til å overleve.

Det er ikke kjent hvorfor hvalene strandet i Macquarie Harbour på vestkysten av Tasmania, men eksperter sier det kan skyldes et uhell eller feilnavigasjon.

108 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Ved midnatt natt til tirsdag var det registrert 13.005 koronasmittede her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 108 tilfeller siste døgn.

Den siste uken har økningen vært på 729 tilfeller, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Jordras stenger E8 sør for Tromsø

Et jordras gikk natt til tirsdag over deler av E8 ved Ramfjord, sør for Tromsø. Europaveien vil være stengt fram til tirsdag formiddag.

Politiet fikk melding om raset via AMK klokken 1.55 natt til tirsdag.

Mistenkt knivraner pågrepet i Fredrikstad

En mann i 20-årene ble natt til tirsdag pågrepet, mistenkt for å stå bak et knivran på en bensinstasjon i Fredrikstad sent mandag kveld.

Den nå ranssiktede mannen ble pågrepet hjemme i sentrum av Fredrikstad, ikke langt fra bensinstasjonen som ble ranet.