Politiet kritisert for håndteringen av drapstiltalt i Mehamn

Bistandsadvokat Edel Olsen anmeldte politiet i Finnmark til Spesialenheten for politisaker, og senere til Riksadvokaten, skriver NRK.

I Øst-Finnmark tingrett står en 37 år gammel islandsk mann tiltalt for å ha drept Gisli Thor Thorarinsson (40) med hagle i sistnevntes hjem 27. april 2019.

To måneder i forveien var tiltalte blitt etterforsket for trusler mot både ekskona og halvbroren. Da 37-åringen fikk vite at ekskona og halvbroren hadde inngått et forhold, oppsøkte han ekskona og truet med å drepe halvbroren. Ti dager før drapet ble han ilagt besøksforbud overfor begge.

Bistandsadvokaten siterer dokumenter som viser at politiet var kjent med at 37-åringen var straffedømt i en voldtektssak og to voldssaker på Island. I april ble han innlagt på psykiatrisk klinikk i ni dager for selvmordstanker og drapstanker.

Politiet fikk vite at 37-åringen hadde brutt besøksforbudet og var på vei tilbake til Mehamn. En politimann tok kontakt med jourhavende jurist for å få en beslutning om pågripelse, som ble avslått, men 37-åringen fikk beskjed om å møte på lensmannskontoret mandagen etter.