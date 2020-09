Lettere å dømme noen til tvungent psykisk helsevern

– Vi må verne lokalsamfunnet mot farlige personer som ikke skal sitte i fengsel, sier justis og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

– Vi må fange opp de som faller mellom to stoler, da sørger vi for at personer som utgjør en fare for seg selv ikke får gå fri, fortsetter hun.

Lovendringen gjelder for gjennomføring eller forsøk på mindre alvorlige lovbrudd, som mindre alvorlige voldsforbrytelser. Den kommer etter at Stortinget i juni i fjor endret reglene om utilregnelighet.