Bergen opprettholder tiltak tross fallende smittetall

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen opplyste mandag at smittetrenden i byen var fallende. Selv om flere av de strenge tiltakene vil bli lempet på når de går ut tirsdag, vil flere likevel bli opprettholdt enda en uke.

– Vi fortsetter med noen av anbefalingene i en uke til. Det gjelder forbud mot flere enn maks ti personer i private hjem, restriksjoner på eldre- og sykehjem, krav til gjesteliste på skjenkesteder, restauranter og kantiner, anbefaling om hjemmekontor og anbefaling av bruk av munnbind på kollektivtransport, sier Valhammer.

Blant de seks nye som er registrert smittet mandag, er det bare én hvor ikke smittekjeden er kjent. Selv om utbruddet nå ser ut til å være på retur, er det ennå ikke helt over, og det er derfor tiltakene opprettholdes.

– Smitten har nådd de mest sårbare blant oss, og det er grunnen til at vi forlenger besøksrestriksjonene på sykehjem. FHI anbefaler dette, sier Valhammer, som også berømmer innbyggerne i Bergen for å ha stilt opp om rådene og anbefalingene for igjen å få smittetallet ned.

