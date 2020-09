Limte seg fast i departementet under klimaaksjon

Flere klimaaksjonister fra Extinction Rebellion er innbrakt av politiet etter flere aksjoner i hovedstaden.

Mandag formiddag limte flere aktivister seg fast ved inngangspartiet til Nærings- og fiskeridepartementet.

– De krever at myndighetene skal erkjenne global oppvarming og ødeleggelse av biosfæren, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen til NRK.

Samtidig knelte en ung kvinne utenfor bygget, før en medaksjonist helte olje over hennes nakne kropp.

Ifølge politiet er til sammen 40 personer pågrepet i mandagens tre aksjoner.

Stoppet trafikken



Alt startet da aksjonistene mandag morgen blokkerte en trafikkert gate i Oslo sentrum i protest mot regjeringens oljepolitikk. Politiet påla aksjonistene å flytte seg fordi de hindret fri ferdsel. Da de nektet, ble de fjernet fra stedet.

Til sammen 32 aksjonister ble innbrakt, og flere ble også bortvist fra deler av Oslo sentrum, melder politiet på Twitter.

Aksjonister fra klimabevegelsen Extinction Rebellion blokkerte i morgentimene mandag Fredriks gate i Oslo sentrum i protest mot regjeringens oljepolitikk. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Om lag 70–80 personer deltok i aksjonen mandag morgen, ifølge Vårt Land. Demonstrasjonen fant sted i krysset Karl Johans gate/Frederiks gate, en trafikkert hovedfartsåre som ligger like nedenfor Slottet. Like etter klokken 9 meldte politiet at gaten var åpnet for trafikk i begge retninger.

Aksjonistene hadde sperret gaten med store bannere, og enkelte hadde lenket seg fast til hverandre i medbrakte jernrør. «Beklager bryderiet, men vi prøver å redde verden», sto det på ett av bannerne.

– Vi ønsker å gi et signal til regjeringen om at de må ha en plan for å stoppe oljeutvinningen, og at de må ta klimakrisen på like stort alvor som pandemien vi er inne i nå, sier en av aksjonistene, Rune Arnestad, til Vårt Land.

Aksjonsgruppa Extinction Rebellion viser fram "elefanten i rommet". Det alle vet, men ingen snakker om. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Bortskjemte pøbler



Extinction Rebellion omtaler seg selv som en internasjonal og upolitisk bevegelse som bruker ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å få myndighetene verden over til å reagere på klimakrisen og den økologiske krisen.

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant fra Høyre, har lite til overs for dagens klimaaksjon.

– Dette er ting vi kjenner fra grupperinger fra andre land. Nå skal de ødelegge for vanlige folk i Oslo. Det er bortskjemte pøbler, yrkesdemonstranter som ødelegger for klimasaken, sier Heggelund til NRK.