Nå kommer høststormen: Varsler opptil 11 meter høye bølger

I deler av Nordland og Troms kan det komme så mye som 100 millimeter nedbør i løpet av bare ett døgn.

«Mandag blir både vindfull og våt i Nordland og Troms. Vi har gult farevarsel på både kraftige vindkast og lokalt mye regn», er værmeldingen fra Meteorologisk Institutt.

NVE har derfor sendt ut farevarsel om flom og jordskred.

Høy vannstand kombinert med kraftig vind kan også føre 7–11 meter høye bølger mot land i de mest utsatte landsdelene.

– Vi må være på vakt



– Dette er et godt, gammelt nordnorsk høstvær, men vi har noen fjorder og områder som er rasutsatt. Derfor må vi være på vakt så lenge vi får slike varsel frå Fylkesmannen, sier beredskapsansvarlig i Narvik kommune, Iris Bartholsen, til avisen Fremover.

Men det er ikke bare nedbøren som skaper bekymring. Vinden kan også bli uvanlig kraftig med vindkast på over 30 meter per sekund.

– Det har vært flere lavtrykk i det siste, men såpass kraftig vind som dette har vi ikke hatt hittil i høst. Så det er absolutt verdt å være obs på det. Prognosene ligger helt på grensen mellom gult og oransje i henhold til våre kriterier , opplyser meteorolog Håvard Thorset til Yr.

🟨 Mandag blir både vindfull og våt i #Nordland og #Troms . Vi har gult farevarsel på både kraftige vindkast og lokalt mye regn. NVE har også sendt varsel om fare for flom og jordskred. Detaljerte farevarsel finner du på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/s419xamu8x — Meteorologene (@Meteorologene) September 20, 2020

Seks farevarsler



For Bodø er det sendt ut hele seks farevarsler for sterk vind, skredfare, flomfare, store nedbørsmengder, høy vannstand og spesielt kraftige vindkast. For strekningen Bodø til Å i Lofoten er det ventet 40 til 60 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

«Fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen ventes storm på kysten og kraftige vindkast i Nordland og Troms. Kraftigst vind ser det ut til å bli i Lofoten og Vesterålen,» melder Meteorologisk Institutt.

– Den blir litt hissig



Nå anbefales det å sikre løse gjenstander og følge med på oppdatert værvarsel».

– Den blir litt hissig. Man bør unngå bruk av småbåter, og holde seg på land, advarer meteorolog Håvard Thorset.

Dermed ligger alt til rette for årets første høststorm.

– Dette lavtrykket vil utvikle seg til et stormsenter på sin ferd mot Norge . I løpet av mandagen treffer en sørvestlig full storm områdene Vestfjorden, nord for Bodø, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, til Dagbladet.

Sør-Norge slipper unna uværet i denne omgang.