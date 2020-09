Bussjåførmeklingen fortsetter på overtid – fortsatt stor avstand

Fellesforbundet og Fagforbundet representerer over 3.800 sjåfører som går ut i streik fra søndag morgen dersom partene ikke kommer til enighet.

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men NTB får bekreftet fra kommunikasjonssjef Tormund Hansen Skinnarmo i Yrkestrafikkforbundet (YTF) at meklingen fortsetter.

Sammen med andre LO-forbund og YTF har Fellesforbundet sendt varsel om plassfratredelse for alle organiserte sjåfører i Oslo og Viken. Første streikeuttak er på 3.800 sjåfører.

– Hvis vi kommer til det punkt at vi må utvide, vil vi trappe opp raskt. Vi har til sammen over 10.000 sjåfører vi kan ta ut i streik. Det vil i så fall stoppe all busstrafikk i Norge, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

Hvis forhandlingene fortsatt pågår søndag morgen vil bussjåførene gå på jobb som vanlig.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sa til NTB lørdag morgen at det er stor avstand mellom partene.