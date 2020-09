Oslo kommune bekymret over smitteutviklingen – vurderer strengere tiltak

– Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, sier Johansen (Ap) i en pressemelding.

Hvilke tiltak som eventuelt er aktuelle, går han ikke inn på. Oslo og omliggende områder omfattes fortsatt av en egen anbefaling om at folk skal bruke munnbind på kollektivtrafikken dersom det ikke er mulig å holde avstand.

Smitte ved 20 skoler

Det er bekreftet smitte blant elever eller lærere ved 20 skoler, samt i tre barnehager. Sju av skolene er videregående skoler eller voksenopplæring, mens de øvrige er grunnskoler.

Ingen skoler eller barnehager har vært helt stengt i flere dager. De berørte skolene holder hjemmeundervisning for elevene som må sitte i karantene.

Johansen anmoder osloborgere om å ta mer ansvar. Han minner om at smittespredning også kan få konsekvenser for de kommunale tjenestene.

– Det er også slik at personer som arbeider i kommunale helse- og omsorgstjenester eller i barnehagene, kan smittes og bidra til økt behov for karantene og reduserte tjenester til innbyggerne. Vi er nå helt avhengig av at hver og en tar ansvar. Hvis du har symptomer, selv om de er lette: Test deg og hold deg hjemme til du er frisk, sier han.

Høyeste smittetall siden april

Smittesituasjonen i Bergen har vakt mye oppmerksomhet de siste ukene, men Helsedirektoratet er nå mer bekymret for utviklingen i Oslo. Mens situasjonen ser ut til å flate ut i Bergen, er smitten stigende i Oslo.

Siste døgn er det registrert 68 nye koronatilfeller i hovedstaden. Smittetallene lå stabilt på rundt 100 nysmittede per uke i august og begynnelsen av september, men i forrige uke steg tallet til 210. Det er det høyeste antall som er registrert i en enkeltuke siden april.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad lurer på om folk ikke helt forstår alvoret.

– Smittetallene er høye. Det er ikke usannsynlig at Oslo blir blant de rødeste byene i hele Europa dersom utviklingen fortsetter som nå, sier han til NRK.

Stort sett hele byen er rammet. En oversikt viser at 14 av 15 bydeler nå har rødt nivå, noe som innebærer over 20 smittede per 100.000 innbyggere. Høyest smitteandel har Gamle Oslo og Alna.

Én av tre oppgir ukjent smittevei

Det er i gruppen unge voksne i 20- og 30-årene at smitten nå øker mest. Men det er også bekreftet 26 smittetilfeller hos barn under ni år og 50 tilfeller i gruppen eldre barn og tenåringer i løpet av de siste to ukene.

Smitten kommer først og fremst fra familie og venner eller på arbeid, men én av tre oppgir at smittekilden ikke er kjent.

– Det er bekymringsfullt at smittesporingen ikke klarer å identifisere smittested for alle. Det kan bety at vi alle må bli mer oppmerksom på hvor vi ferdes, hvem vi er sammen med, og om vi klarer å overholde «meter’n» og bruke munnbind i de situasjoner hvor det er anbefalt og du må kjøre kollektivt. Det er også viktig at du tester deg hvis du har symptomer, selv om de er milde, sier helsebyråd Robert Steen.

Tester mange

Det har de siste ukene også vært smitte i små klynger, blant annet i kommunale boliger med tilrettelagte tjenester.

Til tross for økningen mener Johansen at kommunen har kontroll over situasjonen. Testkapasiteten er god, og ventetiden er på maksimalt én arbeidsdag. Det er også mulig å oppskalere testing, hvis det blir nødvendig, påpeker han.

Forrige uke ble 10.000 personer testet, men det er kapasitet til å utvide antallet til 35.000 personer i uken, noe som tilsvarer 5 prosent av innbyggerne i Oslo.