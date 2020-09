Nakstad: Mer urolig for smittesituasjonen i Oslo enn Bergen

Helsemyndighetene er bekymret for utviklingen. I løpet av siste døgn er det bekreftet 68 nye smittetilfeller.

– Oslo har en jevnere stigende trend, og det gjør at vi over tid er mer bekymret for Oslo enn Bergen. Fordi det ser ut som det hele tiden kommer nye lokale utbrudd som er av en viss størrelse, sier Nakstad til NRK.

Mens coronautbruddet i Bergen ser ut til å flate ut, er situasjonen i hovedstaden derimot den motsatte.

– Forstår ikke alvoret

Nakstad mener innbyggerne i Oslo nå må ta et større ansvar for å begrense utbruddet.

– Jeg tror ikke det er noen annen måte å snu utviklingen i Oslo enn at folk flest begynner å holde mer avstand og er litt flinkere til å være hjemme når de er syke, sier han.

Forrige uke ble det registrert over 210 smittetilfeller. Så høyt nivå har ikke vært rapportert på en enkeltuke siden april, ifølge statusrapporten fra Oslo kommune.

Mest smitte blant yngre

Det er i de yngre aldersgruppene at smittetallene øker. Aldersgruppen 20–29 år ligger øverst, fulgt av aldersgruppen 30–39 år. .

Smitten fordeler seg ulikt i byen. De høyeste smittetallene har bydelene Alna og Gamle Oslo, mens Stovner og Alna har den høyeste andelen smittede.

Nakstad mener situasjonen vil bedre seg hvis osloborgerne klarer å følge smitterådene bedre, slik man gjorde i vår.

– Det vi ser nå, er at testing og smittesporing hjelper. Vi klarer å identifisere og stoppe det etter hvert, men det drar seg ganske langt før man kommer dit fordi folk ikke holder nok avstand, sier Nakstad.