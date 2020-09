Tolv statsråder på innspillsreise i nord

Statsminister Erna Solberg (H) reiser sammen med utenriksministeren og ti andre statsråder til Nord-Norge fredag for å få de siste innspillene til regjeringens nye nordområdemelding.

SVs landsstyre

Leder Audun Lysbakken taler til landsstyret klokka 10 under SVs landsstyremøte. Arrangementet går over to dager.

FNs menneskerettsråd holder spesialsesjon om Hviterussland

FNs menneskerettsråd skal diskutere den dramatiske utviklingen i Hviterussland, der regimet slår hardt ned på protestene som brøt ut etter at president Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt 9. august.

Ny nedstengning i Israel

Den nye tre uker lange nedstengingen av Israel trer i kraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu vil gjennomføre en ny nedstenging av landet på grunn av oppblomstring av koronasmitte.