Dommer blokkerer Trump-regjeringens endringer for postvesenet

En føderal dommer blokkerer Trump-regjeringens kontroversielle endringer for postvesenet. Endringene har sinket postleveringen landet rundt før høstens valg.

Dommeren kaller endringene et «politisk motivert angrep på effektiviteten til postvesenet», og etterlever et midlertidig påbud 14 delstater, som har rettet søksmål mot Trump-administrasjonen og det føderale postvesenet, har bedt om.

Antall koronatilfeller i Oslo doblet den siste uken

Oslo ligger på en femteplass over nordiske regioner med høyest smittetrykk, og den siste uken har antall smittede doblet seg. Fra uke 32 til uke 36 hadde Oslo kommune omtrent 100 nye smittetilfeller i uken. I uke 37 registrerte kommunen imidlertid i overkant av 200 nye tilfeller, skriver VG.

Denne uken har kommunen registrert 44 tilfeller mandag, 38 tirsdag og 42 onsdag. Dermed er til sammen 124 personer registrert smittet denne uken.

Enighet i hovedoppgjøret for vaskeri- og renseribransjen

Sent torsdag kveld kom Industri Energi og Norsk Industri til enighet i forhandlingene på årets hovedoppgjør for de ansatte i vaskeri- og renseribransjen.

Resultatet av oppgjøret innebærer at det gis et generelt tillegg på 2.437,50 kroner i året for alle ansatte på overenskomsten. Oppgjøret omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i Nor-Tekstil, Berendsen og Rent-Gruppen.

Moderna og Pfizer offentliggjør planer for fase 3-testing

Amerikanske Moderna, som er blant de ni legemiddelselskapene som er sluttfasene av vaksinetestingen, har som første selskap offentliggjort sine testplaner. Pfizer har fulgt etter.

Det skjer etter at ni legemiddelselskaper, blant dem Moderna og Pfizer, for et par uker siden i en felles uttalelse forsikret om at de vil holde seg til vitenskapelige prosedyrer i utviklingen av en koronavaksine.

Bolivias interimspresident trekker seg fra valget

Bolivias midlertidige president Jeanine Áñez sier hun ikke vil stille som kandidat i valget i oktober.

Áñez forklarer at hennes kandidatur kunne splittet stemmene og gitt venstreorienterte Luis Arce seieren. Áñez, som ble president i november etter at tidligere president Evo Morales gikk av, sier at motstandere av Morales' sosialistparti MAS, må samle seg.

146 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 12.644 koronasmittede personer i Norge, viser foreløpige tall. Det er en økning på 146 tilfeller siste døgn.

Dagen før ble det meldt om 105 nye tilfeller. Til sammen er økningen de to siste dagene på 251 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS