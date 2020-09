40 personer coronasmittet på utesteder i Bergen siden mars

– 40 er et høyt tall. De fleste er fra august og september, sier Brita Øygard, direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune til Bergens Tidende.

Bergen har hatt et større utbrudd de siste ukene, blant annet ble studentmiljøene hardt rammet i etterkant av fadderukene i byen.

Smittetrykket førte til at kommunen 8. september strammet inn koronatiltakene, med maksimalt ti personer i private samlinger og 50 personer i arrangementer innendørs.

Onsdag ble det kjent coronatiltakene blir forlenget til og med tirsdag 22. september.