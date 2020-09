Kraftig nedgang i nye smittede i Bergen

Den siste uken har snittet vært 28 daglige smittede i Bergen. Onsdag var snittet 32.

– Dette er positivt, men det er viktig å merke seg at det alltid vil være daglige variasjoner. Det er derfor for tidlig å si om dette er starten på en nedadgående trend eller ikke, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

– Vi er uansett glade for at antallet nye smittede i dag er lavere. Det gjør ikke minst at våre ansatte i dag får et lite pusterom, fortsetter han.

Mer effektiv sporing

Bergen kommune har nå så godt som hentet inn etterslepet i arbeidet med smittesporing. Med et nytt system for smittesporing – ReMin – kan smittede selv registrere nærkontakter, og det er også mulig å varsle folk via SMS, der det tidligere måtte skje ved manuell oppringning.

– Hvis det for eksempel oppdages smitte på en skole, på et trinn eller hos en lærer, kan hele den eller de kohortenes foreldre få SMS-varsling om karantene, sier Valhammer.

De nyregistrerte smittede er mellom 17 og 67 år, med flest i alderen 21 til 30 år. To av de smittede er studenter.

1.285 til sammen

Til nå under coronautbruddet er det registrert 1.285 smittede i Bergen.

Onsdag ble det kjent at byrådet i Bergen etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) har valgt å forlenge coronatiltakene til og med tirsdag 22. september.

Anbefalingene om hjemmekontor og bruk av munnbind på kollektivtransport der man ikke kan overholde 1-metersregelen, vil gjelde fram til neste tirsdag.

Ser på justeringer

På en pressekonferanse onsdag opplyste byrådslederen at kommunen håper å se en tydelig effekt av tiltakene de neste fem dagene. De jobber også med å se på justeringer i tiltakene for offentlige arrangementer.

De nåværende tiltakene innebærer blant annet et redusert antall personer på både private sammenkomster og offentlige arrangementer, der det henholdsvis kan være ti og 50 personer til stede.