Utvalget konkluderer med at produktets navn, som er særlig rettet mot barn, krever særlig aktsomhet ved utforming av markedsføringsmateriell.

– Det er nærliggende å tro at barn som kommer til restaurantvognen, vil se en slik plakat med et stort bilde av vaffel med seigmenn som en i øyenfallende kjøpsoppfordring og dermed påvirkes i sin mase-/kjøpeatferd, heter det i en pressemelding fra MFU.

De mener derfor at plakaten bryter med retningslinjene, men at et slikt produkt kan være en del av en samlet menypresentasjon ved disk- eller kasseområde.

Nordlandsbanen har etter klagen til MFU endret navnet på produktet og fjernet markedsføringstiltakene knyttet til «barnevaffelen».