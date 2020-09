Sparebank1 Nord-Norge legger ned 16 av 31 kontorer

Sparebank1 Nord-Norge skal ifølge E24 kutte 40 millioner kroner i kostnader og viser til endret kundeatferd når banken nå legger ned 16 av 31 kontorer i landsdelen.

– De siste årene har digitaliseringen virkelig skutt fart. Under coronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale. Også i møte med våre rådgivere. Et tradisjonelt bankkontor innbyr til at kunder kan komme inn dørene og få løst et problem. Svært få kunder gjør nettopp det i 2020 – de løser oppgaven selv i mobilbanken, i nettbanken, eller i samtaler med våre rådgivere, sier konsernsjef Liv Ulriksen.

Lengre vei til banken

De gjenværende kontorene skal få nytt og utvidet innhold – blant annet eiendomsmegling, leasing og regnskapstjenester. Sparebank1 Nord-Norge skal fortsatt ha banklokaler over hele landsdelen, men noen får lengre reisevei enn andre, er meldingen til dem som er negative til nedleggelsene.

– Det er flere årsaker til at dette oppfattes som trist for noen. Flere av de berørte kontorene ligger på mindre steder, der tjenestetilbudet over tid har blitt redusert. Selv om årsakene er til å forstå, har jeg respekt for at det oppleves negativt, sier konsernsjefen.

Disse kontorene stenges:

Meløy, Rognan, Leinesfjord, Stokmarknes, Myre, Andenes, Storsteinnes, Målselv, Lyngseidet, Skjervøy, Karasjok, Tana, Vardø, Båtsfjord, Honningsvåg, Svalbard.

Kontorene i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Alta, Lakselv, Storslett, Tromsø, Finnsnes, Harstad, Narvik, Sortland, Svolvær, Leknes, Bodø og Fauske fortsetter driften.