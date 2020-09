Undersøkelse: Personer med funksjonshemning betaler en høy pris for coronatiltakene

I undersøkelsen har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) undersøkt hvilke konsekvenser smitteverntiltak og smittefare har hatt for kronisk syke og personer med funksjonshemning. 2.249 personer har svart.

Ifølge undersøkelsen har smitteverntiltakene rammet mennesker med behov for terapi og trening spesielt hardt. 42 prosent oppgir at de har mistet tilbud om dette som følge av pandemien, og mange forteller at mangel på sosial omgang og kansellerte tjenester har ført til angst og depresjon.

32 prosent oppgir å ha fått midlertidig helse- eller funksjonstap som følge eller smitteverntiltak eller smitterisiko, 3 prosent oppgir at funksjonstapet er varig.

Mens 56 prosent sier at de har fått tjenestetilbudet tilbake etter at samfunnet åpnet opp igjen, svarer 22 prosent at de ikke har fått tilbake tjenester de mistet, mens 22 prosent svarer vet ikke.