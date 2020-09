Regjeringen bevilger 6 milliarder til kampen mot korona

I alt 3,8 milliarder kroner blir satt av til forhåndsavtaler om vaksinelevering og vaksinasjon, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger, skriver VG.

Bevilgningen kommer i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker.

– Det betyr forhåpentligvis at vi får testet flere og sporet smitte, altså at strategien kommer til å virke. I tillegg har vi satt av mye penger til å kjøpe vaksiner, slik at vi kan kjøpe nok vaksiner til å vaksinere oss om vi får tak i det, sier statsminister Erna Solberg (H) til avisen.