105 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til torsdag registrert 12.498 koronasmittede personer i Norge, viser foreløpige tall. Det er en økning på 105 tilfeller siste døgn.

Til sammen er økningen de to siste dagene på 222 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Gardermobanen stengt etter påkjørsel

Det er stengt for togtrafikk mellom Kløfta og Gardermoen etter at en person ble påkjørt natt til torsdag. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser.

Stengingen berører Flytoget, SJ Norges regiontog mellom Oslo og Trondheim og Vys ruter L12, R10 og R11, melder Bane Nor.

Dødsfall og store materielle skader etter orkanen Sally

En mann er død og en kvinne er savnet etter at Sally har rammet USAs sørkyst. Stormen har svekket seg i styrke, men nedbørsmengdene er fortsatt enorme.

De to befant seg i Orange Beach i Alabama. Borgermester Tony Kennon forteller at de fleste gatene der nå er oversvømte. Sally slo inn over kysten av Alabama natt til onsdag med en vindstyrke på opp mot 47 sekundmeter, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Covid-19 har skjøvet 150 millioner barn ut i fattigdom

Koronapandemien og tilhørende nedstengningstiltak har ført til at ytterligere 150 millioner barn nå lever i ekstrem fattigdom, ifølge Unicef og Redd Barna.

Siden pandemien brøt ut, har det vært en økning på 15 prosent i antall barn som lever i fattigdom, og det totale antallet er nå rundt 1,2 milliarder, heter det i en rapport utarbeidet av organisasjonene.

Libyas FN-støttede statsminister sier han vil gå av

Libyas statsminister Fayez al-Sarraj, som leder landets FN-anerkjente regjering (GNA), sier han går av i oktober. Han har ledet GNA siden den ble dannet oppnevnt i 2016.

Samtidig sier Tyrkias utenriksminister at Tyrkia og Russland, som støtter henholdsvis GNA og den mektige LNA-militsen ledet av opprørsgeneral Khalifa Haftar, har holdt produktive samtaler om en mulig våpenhvile i landet.