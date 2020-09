Gardermobanen åpnet igjen etter påkjørsel

Stengingen berørte Flytoget, SJ Norges regiontog mellom Oslo og Trondheim og Vys ruter L12, R10 og R11.

Torsdag morgen melder Bane Nor at Gardermobanen er åpnet for trafikk igjen, men at folk må regne med forsinkelser.

Meldingen om påkjørselen kom i 1.30-tiden natt til torsdag. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt.

– Dette er en tragisk ulykke. Vi jobber taktisk og teknisk på stedet for å samle informasjon om dødsfallet, sa operasjonsleder Terje Nordang i Øst politidistrikt til NTB ved 4.30-tiden.