Stortingsflertall for mer feriepenger til Heimevernets innsatsstyrker

Det skjer etter at Fremskrittspartiet (Frp) har snudd i saken, skriver Forsvarets Forum. Også Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt mener at soldatene skal få utbetalt feriepenger for alle årene de har tjenestegjort.

– Det ser ikke bra ut etter at staten har tapt i alle rettsinstanser å vise til at krav før 2016 er foreldet, sier Frps forsvarspolitiske talsperson Morten Wold til Forsvarets Forum.

Sakens bakgrunn er at regjeringen har utbetalt feriepenger til personell i Heimevernets innsatsstyrker for tre år tilbake i tid. Det skjedde etter at heimevernssoldat Lars Bugge Aarset fikk medhold i sitt krav på feriepenger.

Foreldet

Årsaken til at ikke ytterligere krav er utbetalt, er at pengekrav foreldes etter tre år.

– Forsvarsdepartementet må som staten for øvrig følge foreldelsesloven. Vi skal ivareta fellesskapets midler og behandle alle likt. Det er grunnen til at Forsvaret har utbetalt feriepenger tre år tilbake i tid, i samsvar med den alminnelige foreldelsesfristen, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en pressemelding i august.

Forsvarsministeren fremhevet at det er iverksatt en rettslig prosess om hvor langt tilbake i tid Heimevernets personell har krav på feriepenger. Rettsprosessen vil avgjøre om regjeringen vil gjøre ytterligere utbetalinger på eget initiativ.

Millionbeløp

I august utbetalte staten 21 millioner kroner i feriepenger til 3.900 HV-soldater, som i snitt fikk utbetalt 5.385 kroner i feriepenger hver.

Ifølge Forsvarsdepartementet vil det koste ytterligere rundt 90 millioner kroner å utbetale feriepengekravene som er foreldet.

– Vi vil at det skal være en utbetaling for alle år det gjelder, også hvis summen er større enn det departementet viser til, sier Wold i Frp til Forsvarets Forum.