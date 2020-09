Snåsamannen i bitter pengekrangel med tidligere venner

Nå henger vennskapet i en tynn tråd.

Etter at turneen var over er partene rykende uenige om hva overskuddet fra de til sammen 15 opptredene skal brukes til.

Gjerstad mener pengene skulle gå til Gjerstadstiftelsen, og at dette ble avtalt allerede før samarbeidet startet.

Dette bestrider sangerinnen Therese Ulvan og eks-politimann Øyvind Løvrød.

Nå får striden et rettslig etterspill, skriver Trønder-Avisa.

«Vi synes det er beklagelig»

Det er Gjerstadstiftelsen som har stevnet Ulvan og Løvrød for et sekssifret beløp. Stiftelsens advokat, Cato Schiøtz, bekrefter å ha sendt inn stevningen.

«Vi synes det er beklagelig at samarbeidet med Joralf Gjerstad får et etterspill som dette,» skriver motparten i en SMS til avisen.

Joralf Gjerstad, bedre kjent som «Snåsamannen», er fra Snåsa i Trøndelag. Han blir ofte omtalt som en personer med overnaturlige evner.

Han skal ha egenskaper som synsk, og har helbredet mange nordmenn med sine «varme hender».

– Tok ikke ut ei eneste krone etter turneen

Gjerstad har behandlet titusenvis av mennesker i løpet av nærmere 50 år, og mange har fortalt at de er blitt friske eller lindret av Gjerstads varme hender.

Partene i den bitre konflikten møtte hverandre til mekling i Forliksrådet, men dette førte ikke frem.

– Intensjonen til Joralf var hele tiden at overskuddet skulle gå til Gjerstadstiftelsen. Selv tok han ikke ut ei eneste krone etter turneen, sier styreleder i stiftelsen, Ivar Andreas Asbøll, til Trønder-Avisa.

Vil ikke la seg teste av vitenskapsfolk



En rekke kjente personer har i årenes løp søkt hjelp hos Gjerstad. Blant andre skal Petter Northug ha søkt hjelp hos ham per telefon under Tour de Ski i 2009.

Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen fortalte i 1997 at Snåsamannen hadde kurert hans sønn for kolikk.

Selv har Gjerstad avslått å la seg teste av vitenskapsfolk eller annen ekspertise om sine overnaturlige evner.

94-åringen har tidligere fortalt at han allerede som barn forsto at han hadde evner utenom det vanlige, og at dette ligger i slekten.

Han skal ha forsøkt å undertrykke disse evnene, før han til slutt valgte å forsone seg med dette.

Video: «Snåsamannen» tror Trump blir skutt