Over 800 vektere tas ut i streik

NAF tar ut 420 vektere, mens Parat tar ut 383 vektere i streik fra klokka 12, opplyser NAF til NTB.

Streiken vil ramme blant annet billettkontroller, kjøpesentre, resepsjoner, mobil- og områdevakthold over hele landet, men sterkest i østlandsområdet, opplyser Parat.

Parat: – Overrasket

Forhandler Lars Petter Larsen i Parat sier til NTB at han er svært overrasket over at det ble brudd i forhandlingene og påpeker at vekternes totale krav er i tråd med rammen for frontfaget

– Vi er i streik fordi vi ikke fikk gjennomslag for vårt krav om økning av natt- og helgetillegg. Jeg trodde ikke at arbeidsgiver ville sende oss ut i en streik fordi de alene ville diktere hvordan oppgjøret skal fordeles. Vi er to likeverdige parter, sier han.

Nattillegget for vektere er i dag 26 kroner, mens helgetillegget er 46 kroner.

– Dette har stått stille i ti år, sier Larsen.

NAF: – Skuffet

Partene meklet onsdag morgen på overtid før det altså ble brudd like etter klokka 6.30. Streiken er den første i årets lønnsoppgjør.

Oppgjøret gikk til mekling etter at NAF og Parat brøt forhandlingene med NHO 27. august.

Forbundsleder og forhandlingsleder Anita Johansen for NAF sier at de er skuffet over å ikke ha kommet til enighet.

– Vi er selvfølgelig fryktelig skuffet over at vi ikke kom til enighet selv innenfor frontfagets rammer. Ikke minst hadde vi et krav som gikk på lærlingene, og at vi ikke klarte å oppnå enighet om gode rammer og arbeidsforhold for lærlingene, syns jeg er svært beklagelig, sier hun til NTB.

NHO: Alvorlig ramme

NHO Service og Handel trekker på sin side fram at vekterbransjen er blant de hardest rammet av koronasituasjonen med rundt 1.000 permitterte.

– Flere vaktselskap er nå i gang med oppsigelser. Dette er rammen omkring dette oppgjøret, og det er for oss vanskelig å forstå at forbundene ikke ser alvoret i den situasjonen bedriftene står i, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

– Å gå til streik når 1.000 kollegaer er permittert og mange mister jobben, er umusikalsk. Ingen av oss vet hvordan situasjonen i samfunnet og i vekterbransjen er neste år, og den usikkerheten synes ikke arbeidstakersiden å ville ta innover seg, sier hun.

– Gambler

Både Larsen og Johansen peker på at vekterne er en lavlønnsgruppe og mener de i realiteten ikke hadde noen annen mulighet enn å gå til streik.

– De gambler på umusikalskheten. Når de ikke klarte komme til enighet innenfor rammene for frontfaget, så ga de oss ikke noe valg, sier Johansen, mens Larsen minner om at vekterne ikke har noen lokal forhandlingsrett.

To store aktører, Securitas og Avarn Security, har 98 prosent av markedet.