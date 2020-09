Befaring Utøykaia

Ringerike tingrett skal onsdag morgen ha befaring i saken om midlertidig stans i byggingen av minnesmerket på Utøykaia.

Anleggsarbeidet er i full gang på minnestedet på Utøyakaia, men naboene krever at jobben stanses. Planen er at minnesmerket skal stå ferdig til tiårsdagen for 22. juli-terroren neste sommer.

Bertheussen fortsetter sin forklaring

Laila Bertheussen må onsdag på nytt forklare seg for Oslo tingrett når det andre og tredje tilfellet av trusler mot henne og Tor Mikkel Wara skal opp i retten.

Hun skal blant annet forklare seg om søppelkassebrannen og trusselbrev. Påtalemyndigheten mener Laila Bertheussen selv laget og sendte brevet og startet brannen.

EU: Tale om unionens tilstand

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen holder sin tale til EU-parlamentet om unionens tilstand.

Det blir hennes første årstale. Hun skal både oppsummere hvordan det har gått siden hun tok over ledelsen av kommisjonen i fjor høst, og hun skal stake ut kursen videre. Det er blant annet ventet at hun trolig vil kunngjøre skjerping av klimamålet for 2030 til minst 55 prosent utslippskutt.

WTO-møte om ny ledelse

Verdens handelsorganisasjon møtes onsdag og torsdag for å velge lederkandidater etter Roberto Azevedo, som gikk av 31. august.

Etterfølgeren må overta roret i en utfordrende tid som preges av koronakrise og handelskrig mellom USA og Kina. USAs harde linje kan gjøre det vanskelig å finne en ny WTO-leder, ettersom president Donald Trump gjentatte ganger har kritisert WTO og truet med å trekke USA ut av organisasjonen.

Japan får ny statsminister

Nasjonalforsamlingen skal holde en avstemning der landets nye statsminister godkjennes etter Shinzo Abes avgang.

Abe, som varslet sin avgang på grunn av helseproblemer, gikk av sammen med sin regjering i natt. Det ryddet veien for at Yoshihide Suga overtar som ny statsminister etter dagens avstemning, der liberaldemokratene og koalisjonspartneren Komeito har flertall.